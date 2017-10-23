Надсилайте звітність через Електронний кабінет

Для формування електронних документів платники податків самостійно на власний розсуд можуть обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту). Упродовж вересня до Тернопільської ОДПІ надійшло 27094 звітних документів, з яких 26310 — із допомогою засобів електронного зв’язку.

Платники податку на прибуток із базовим квартальним звітним періодом можуть подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 467, через Електронний кабінет платника. Про це нагадали у відділі електронних сервісів та звітності Тернопільській ОДПІ.

Відповідно до вимог Податкового кодексу платник податку на прибуток разом з декларацією подає фінансову звітність, яка є неодмінною частиною Декларації. Оскільки форма декларації містить обов’язкові для заповнення позначки щодо наявності поданих до неї додатків — форм фінансової звітності, то декларація подається після подання фінансової звітності й отримання квитанцій щодо її прийняття.

Граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за третій квартал 2017 року — 9 листопада 2017 року.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ