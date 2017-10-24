На підступах до п’єдесталу

В Івано-Франківську визначилися лауреати командного чемпіонату України з легкої атлетики в спортивній ходьбі серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Юні тернопільські атлети, які в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту займаються під керівництвом учасниці трьох Олімпіад Віри Зозулі, хоча і нагород не завоювали, в командній суперечці виступили непогано.

У загальному підсумку збірна навчального спортивного закладу посіла дев’яте місце серед сімнадцяти колективів. Залікові очки до командної скарбнички в суперечці молодших, які змагалися на дистанції три кілометри, завоювали Олександра Франків і Любов Губанова — фінішували відповідно на п’ятій і шостій позиціях. Також із шостим часом подолала десятикілометровий відрізок Любов Губанова. А Назар Савків на цій же дистанції показав восьмий результат.

На фото: юні тернопільські майстри спортивної ходьби під час тренування на набережній Тернопільського ставу.

Фото з архіву