Не без талантів

Ще одна спортивна арена нашої країни після оновлення виявила бажання прийняти всеукраїнські старти легкоатлетів. Нещодавно на стадіоні «Трудові резерви» в Дніпрі відбувся командний чемпіонат України серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР 2002 року народження і молодших.

Від юнаків і дівчат віком до п’ятнадцяти років ще годі очікувати стабільно високих результатів. Утім одинадцятеро атлетів з Тернопільщини, яким рівень майстерності вже дозволив кинути виклик більш ніж семи сотням ровесників з усіх куточків нашої держави, постаралися виступити з максимальною самовіддачею. Не залишилася збірна області і без медалі. В секторі для штовхання ядра відзначилася вихованка Бучацької ДЮСШ Валентина Павлів. Пославши снаряд у найкращій спробі на 11 метрів 62 сантиметри, підопічна Миколи Головацького й Івана Чуби завоювала бронзову медаль.

Не підвели в цьому ж секторі і вихованці Тернопільської ОДЮСШ, які тренуються під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. В підсумкових протоколах на шостій позиції Вікторія Мітюрьова, на десятій — Наталія Гривняк та Андрій Жук. А в метанні спису до десятки кращих увійшла Дарина Мостова.

Не можна не відзначити і наймолодших прихильників «королеви» з Тернопільщини. Сьомою в бігу на 3000 метрів фінішувала Андріана Антонюк, якою в Зборівській ДЮСШ опікується Володимир Небельський, одинадцятою в спортивній ходьбі на такій же дистанції — Любов Губанова з групи підготовки Віри Зозулі, яка трудиться в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту. А збірна Тернопільської ОДЮСШ, набравши 105 очок, виборола десяте місце в суперечці 52-х команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.

На фото: бронзова призерка чемпіонату України Валентина ПАВЛІВ під час обласних змагань наприкінці квітня цього року.

Фото Василя БУРМИ