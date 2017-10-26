Нове про ризики

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 18 вересня 2017 року за номером 776 «Про внесення змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Основні зміни:

— платник податків має право подати Таблицю даних платника податків без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

— до таблиці подається пояснення платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податків;

— інформація з таблиці розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання;

— інформація з таблиці враховується системою Моніторингу автоматично, якщо така інформація подається сіль господарськими товаровиробниками, яких внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31.12.2016 р. застосовували спеціальний режим оподаткування згідно зі статтею 209 Податкового кодексу України (у редакції, що діяла на 31.12.2016 р.) і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01.01.2017 р., що задекларована до 20.02.2017 р., і в яких за період з 01.01.2017 р. не було одночасної зміни засновника і керівника, та в якій зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) груп товарів, визначених наказом 776.

ДФС забезпечено приймання Таблиці за формою (J/F1312301) без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Приймання Таблиці за формою (J/F1312302), яка повинна подаватися платниками податків з дотримання вимог наказу 776, здійснюватиметься, починаючи з 23 жовтня 2017 року.

Зверніть увагу також на те, що інформація з таблиці враховуватиметься системою Моніторингу автоматично тільки тоді, якщо таблиця не міститиме коди послуг згідно з ДКПП або коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, відмінні від груп товарів, визначених наказом 776.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ