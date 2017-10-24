Олімпійський урок: є на кого рівнятися, є до чого прагнути

Серед загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини, які завжди по-особливому готуються до проведення олімпійського уроку, Доброводівська загальноосвітня школа I—III ступенів Збаразького району. Одна з не багатьох у краї, яка може похвалитися не тільки тим, що її учні, як загалом і більшість, підтримують ідеї олімпійського руху, а й свого часу делегувала до олімпійської родини талановитого атлета.

Майже чверть століття тому майстер спорту міжнародного класу з біатлону Тарас Дольний мав надзвичайно хороші шанси стати і першим олімпійцем незалежної України, якому пощастило піднятися на п’єдестал пошани. Але під час чоловічої індивідуальної гонки на XVII зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллехамері співвітчизникові не пощастило: незакрита через технічну несправність мішень позбавила його заслуженого «срібла».

Прикро, звичайно. Але і Тарас Васильович, і більш ніж два десятки інших випускників, чиї імена вивішені в шкільному музеї спортивної слави поряд із завойованими кубками і медалями, завжди були і є прикладом для наступних поколінь школярів із Добриводів та навколишніх сіл. Естафету Дольного, майстрів спорту Миколи Смакули і Богдана Ліщинського, кандидатів у майстри Ярослава Марченка та Ігоря Гарбуза пізніше підхопили сини останнього Ігор і Віталій, ще один талановитий дует братів у складі майстра спорту Володимира Моравського і кандидата в майстри Івана Моравського, донька багаторічного наставника місцевих стріляючих лижників і, донедавна, тренера збірної України Романа Рудника Тетяна. Успішні виступи на обласних і всеукраїнських стартах, участь у складі збірної України на престижних міжнародних змаганнях — переконливий приклад того, як зі шкільних уроків фізкультури може розпочатися шлях у великий спорт.

Саме про це і розповіли на початку олімпійського уроку учні. А потім щирими оплесками зустріли виступи директора навчального закладу Івана Котяша, почесних гостей — першого заступника голови відділення НОК України в Тернопільській області Віталія Ігнатенка і заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України, наставника Тараса Дольного, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної та багатьох інших відомих тернопільських біатлоністів Ігоря Починка, які не забули привезти пам’ятний приз для ветерана освітянської ниви, вчителя фізкультури Петра Харенка, який нині на заслуженому відпочинку.

За призи ж, установлені відділенням НОК України, змагалися не лише восьмикласники, на яких очікувало випробування олімпійською вікториною і комбінованою естафетою, завершальним етапом якої стала дуельна стрільба з пневматичної зброї. Для їхні друзів-уболівальників з молодших класів напередодні головних баталій Ігор Починок підготував цікаві конкурси.

Натомість після завершення суперечки «Олімпійських героїв» та «Олімпійських чемпіонів» суддівська колегія, до якої увійшли вчитель фізкультури Іван Котяш, кандидат у майстри спорту Роман Рудник і його донька Тетяна, яка нині в Збаразькій ДЮСШ тренує юних місцевих стріляючих лижників, винесла вердикт про бойову нічию. На згадку про олімпійський урок його учасникам дісталися призи від відділення НОК України в Тернопільській області.

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