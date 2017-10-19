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19.10.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Пам’яті майстра

На Покрову Пресвятої Богородиці Заліщицька районна федерація футболу провела перший міжобласний турнір ветеранів пам’яті Петра Дідика. Віддати шану відомому майстрові, який передчасно пішов із життя, зібралися його друзі-побратими з місцевого «Дністра», тернопільської «Ниви», чернівецької «Буковини» і соснівського «Рочина». 

Справжні шанувальники гри мільйонів, звісно ж, пам’ятають яскраві виступи юного тоді ще Петра Миколайовича за дві перші з цих команд, чортківський «Кристал». Та не всі, мабуть, знають, що звання майстра спорту свого часу досяг у Казахстані, ставши чемпіоном цієї країни в складі павлоградського «Іртиша». А завершив свою тривалу кар’єру футболіста в 44-річному віці після того, як разом із заліщицьким «Дністром» у 2004-му став чемпіоном області. Згодом тренував цю команду, до останніх днів життя, яке трагічно обірвалося, очолював районну ДЮСШ.

 Його колишні партнери з «Дністра» і стали переможцями першого півфінального двобою, здолавши команду з Львівщини — 3:1. З аналогічним рахунком «Буковина» обіграла «Ниву». У матчі за третє місце успіх відсвяткували сеньйори з нашого обласного центру. А фінальний двобій, здається, не міг не завершитися перемогою господарів.

Спогадами про Петра Дідика учасники турніру, його батько Микола Микитович, дружина Галина, молодший брат Сергій продовжили ділитися і після нагородження всіх команд кубками, грамотами, пам’ятними медалями, відзнаками найкращих у своїх амплуа виконавців. Теплі слова про Петра Дідика пролунали також з уст голови районної федерації футболу, заступника голови районної ради Василя Лопушняка, завідувача відділу освіти, молоді та спорту Надії Підгреб’я, директора районного ФСТ «Колос» Ігоря Мамалиги, прес-секретаря «Дністра» Петра Рацина. А провести турнір, який планують зробити традиційним, на високому рівні організаторам допоміг один з найкращих друзів Петра Дідика, меценат Ігор Федюк.

Фото Олега ВІСТОВСЬКОГО 

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Про автора

Богдан Дікальчук

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