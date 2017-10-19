Пам’яті майстра

На Покрову Пресвятої Богородиці Заліщицька районна федерація футболу провела перший міжобласний турнір ветеранів пам’яті Петра Дідика. Віддати шану відомому майстрові, який передчасно пішов із життя, зібралися його друзі-побратими з місцевого «Дністра», тернопільської «Ниви», чернівецької «Буковини» і соснівського «Рочина».

Справжні шанувальники гри мільйонів, звісно ж, пам’ятають яскраві виступи юного тоді ще Петра Миколайовича за дві перші з цих команд, чортківський «Кристал». Та не всі, мабуть, знають, що звання майстра спорту свого часу досяг у Казахстані, ставши чемпіоном цієї країни в складі павлоградського «Іртиша». А завершив свою тривалу кар’єру футболіста в 44-річному віці після того, як разом із заліщицьким «Дністром» у 2004-му став чемпіоном області. Згодом тренував цю команду, до останніх днів життя, яке трагічно обірвалося, очолював районну ДЮСШ.

Його колишні партнери з «Дністра» і стали переможцями першого півфінального двобою, здолавши команду з Львівщини — 3:1. З аналогічним рахунком «Буковина» обіграла «Ниву». У матчі за третє місце успіх відсвяткували сеньйори з нашого обласного центру. А фінальний двобій, здається, не міг не завершитися перемогою господарів.

Спогадами про Петра Дідика учасники турніру, його батько Микола Микитович, дружина Галина, молодший брат Сергій продовжили ділитися і після нагородження всіх команд кубками, грамотами, пам’ятними медалями, відзнаками найкращих у своїх амплуа виконавців. Теплі слова про Петра Дідика пролунали також з уст голови районної федерації футболу, заступника голови районної ради Василя Лопушняка, завідувача відділу освіти, молоді та спорту Надії Підгреб’я, директора районного ФСТ «Колос» Ігоря Мамалиги, прес-секретаря «Дністра» Петра Рацина. А провести турнір, який планують зробити традиційним, на високому рівні організаторам допоміг один з найкращих друзів Петра Дідика, меценат Ігор Федюк.

Фото Олега ВІСТОВСЬКОГО