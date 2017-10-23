Перемогла дружба

З нагоди Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України і Дня українського козацтва в Гусятині провели чоловічий турнір з волейболу серед ветеранів. У гості до місцевих прихильників гри над сіткою завітали їхні давні друзі із Сокаля на Львівщині і Чемерівців на Хмельниччині.

І хоч між справжніми приятелями навряд чи можуть колись виникнути непорозуміння, спортивні баталії на майданчику районної ДЮСШ аж ніяк не нагадували гру в піддавки. Тріо ветеранських колективів по черзі виграло одне в одного. Тож для визначення підсумкових місць суддям довелося підраховувати додаткові показники. За кращою різницею м’ячів у партіях чемпіонський титул дістався сокальчанам. Другими фінішували волейболісти з Чемерівців, а господарям довелося задовольнитися почесним третім місцем.

Утім кубками і грамотами Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос» — спорт для всіх» нагородило всіх учасників. А після завершення турніру організували для гостей ще й екскурсію визначними місцями Гусятина. Окрема подяка за матеріальну допомогу в проведенні змагань — Юрієві Мажузі.

Фото з архіву автора Антона КУЗИКА