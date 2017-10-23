Приїхав у відрядження? Туристичний збір не сплачуєш

У Тернопільській ОДПІ роз’яснили, що платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. Однак, відповідно до підпункту 268.2.2 Податкового кодексу України, особи, які прибули у відрядження, не можуть бути платниками туристичного збору особи.

Документами, що підтверджують зв’язок відрядження з основною діяльністю підприємства, є, зокрема запрошення сторони, що приймає, і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження, укладені договір чи контракт, інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини, документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ