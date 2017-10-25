Про невдачу забули

Гравці тернопільської «Ниви» про невдалий виїзд до Волочиська на Хмельниччині постаралися відразу ж забути. І в наступному матчі сімнадцятого туру минулої суботи здолали у Вишнівці іншу команду із сусідньої області, «Поділля» — 2:0.

Двобій з одним із аутсайдерів групи «А» другої ліги чемпіонату України не порадував уболівальників великою кількістю голів. Однак перевага господарів у класі відчувалася. Очікуваний результат вона принесла в середині першого тайму, коли на 25-й хвилині залишений оборонцями без нагляду Ігор Гатала, відгукнувшись на флангову передачу Володимира Пришнівського, без зволікань і без шансів для голкіпера розстріляв ворота суперників.

Натомість другої результативної атаки, яка і встановила підсумок матчу, глядачі дочекалися аж під завісу другого тайму. На 86-й хвилині жовто-зелені скористалися помилкою воротаря Сергія Дворника, який невдало відбив м’яч після удару все того ж Ігоря Гатали. Першим на добивання встиг Олександр Апанчук.

Інші результати сімнадцятого туру: «Львів» — «Скала» (Стрий) — 1:1, «Полісся» (Житомир) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 2:0, «Нива» (Вінниця) — «Арсенал» (Київська область) — 1:0, «Буковина» (Чернівці) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 1:2. Позавчора, до речі, відбулася перенесена ще із середини липня зустріч першого туру між «Арсеналом» і «Поліссям», яка завершилася на користь гостей — 3:2.

Не можна не зазначити, що після завершення зустрічі «Буковина» — «Агробізнес» грянув ще один, до болю знайомий вітчизняним прихильникам гри мільйонів, міні-скандальчик. Наставник господарів Віктор Мглинець звинуватив арбітрів у прихильності до команди, почесним президентом якої є чинний віце-президент Федерації футболу України. Втім реакція комітету арбітрів теж була очікуваною: мовляв, господарям неправильно зарахували гол. Натомість «дружина Цезаря» — поза підозрою.

Передостанню цього року зустріч вісімнадцятого туру «Нива» проведе в неділю, 29 жовтня. У гостях поміряється силами зі стрийською «Скалою».

Фото із сайту ФК «Нива»