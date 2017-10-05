Радіймо життю

У Міжнародний день людей похилого віку гамірно було в шахово-шашковому клубі «Авангард». Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» разом із керівництвом «Авангарду» провели традиційні турніри для ветеранів.

Чотиригодинні баталії шахістів чемпіона так і не виявили. Тож суддівська колегія вирішила розділити титул переможця між Адамом Крайніком і Віктором Юзюком. Третє місце виборов Анатолій Невожай. А відразу за призерами фінішував найстарший з учасників — 86-річний Анатолій Мірошниченко.

Натомість змагання шашкістів довели перевагу Ростислава Шумського. За ним — Роман Боднар, Михайло Гальма і Степан Кушнір. Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями та призами від організаторів. Не забули про відзнаку і для найстаршого учасника — вже згаданого Анатолія Мірошниченка. А всі учасники премійовані призами від видавництва «Школярик».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»