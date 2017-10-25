Рівняючись на лідера

Наприкінці минулого тижня знову порадували вихованці Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби. Звістки про успіхи наших земляків надійшли з Києва і Костополя на Рівненщині.

У столиці протягом трьох днів проходив Всеукраїнський турнір пам’яті заслуженого тренера України Л.Г. Гайріяна. Саме за його підсумками тренерська рада мала визначити склад збірної, яка 21—26 листопада в польському Бидгощі захищатиме честь України на чемпіонаті світу серед атлетів віком до 23-х років. І серед тих, хто завдяки перемозі в своїй ваговій категорії домігся бажаного, найбільш титулований із числа нинішніх вихованців навчального спортивного закладу, першокурсник Тернопільського національного економічного університету, майстер спорту міжнародного класу Андрій Антонюк.

Для Андрія, який тренується під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського, нагадаю, це вже не перший планетарний форум. Трохи більше чотирьох років тому завоював титул віце-чемпіона світу серед юніорів. А на чемпіонат світу до Польщі поїде також як бронзовий призер цьогорічного чемпіонату Європи в цій віковій групі.

Натомість на Рівненщині визначилися лауреати першого відкритого юнацького всеукраїнського турніру «Олімпієць». У суперечці з більш ніж сотнею ровесників з багатьох міст нашої держави і сусідньої Білорусі порадували своїх наставників Андрія Телебана та Володимира Лучанка і вихованці Тернопільської ДЮСШ. У своїх вагових категоріях не було рівних Анатолієві Паснаку із ЗОШ №12 і Максимові Радику із ЗОШ №8. Відзнак за друге місце удостоїлися Степан Жмурко із ЗОШ №24 і Павло Павлович із ЗОШ №16, а за третє — Владислав Топольницький із ЗОШ №11.

На фото: Андрій АНТОНЮК крайній справа на п’есталі.

Фото з вільних джерел