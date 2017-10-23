Спілкуватися можна і через Skype

Відеоконсультація, яку нещодавно провели тернопільські податківці в режимі он-лайн, цього разу розпочалася із закордонного спілкування. На зв’язок вийшла наша співгромадянка пані Оксана, яка нині проживає в Німеччині, однак залишається громадянкою України.

Співрозмовниця зазначила, що уважно стежить за новинами вітчизняного законодавства, в тому числі й у сфері оподаткування. З різноманітною податковою інформацією знайомиться давно, відвідуючи інтернет-видання. Однак на скап-зв’язок з державною установою вийшла вперше.

— Дуже просто і зручно, — зазначила пані Оксана. — Зароблені за кордоном кошти планую вкласти в альтернативні джерела енергії, встановивши на власному обійсті в Україні сонячні батареї. Та ще й продавати її залишки. Тож і цікавлюся: чи буде такий дохід оподатковуватись? Коли так, то за якими ставками? І чи обов’язково потрібно реєструватися підприємцем?

Її спілкування з головним державним інспектором Тернопільської ОДПІ Галиною Оленин було досить-таки тривалим. Однак це не завадило іншим бажаючим, тепер уже тернопільцям, поставити свої запитання податківцям стосовно податкової знижки, нових форм податкової звітності, розміру мінімальної зарплати та режиму роботи Центру обслуговування.

Тож відведені для спілкування дві години промайнули непомітно. Попереду ж — нові діалоги. Адже консультування в режимі он-лайн — це систематичний сервіс Тернопільської ОДПІ, який корисний як платникам, так і податківцям.

Податківці також нагадали, що з початку року в Центрі обслуговування уже провели 34 такі Skype-консультації, дали поради майже сотні земляків. Усі охочі можуть цим сервісом скористатися. Для цього необхідно до своїх контактів у Skype додати адресата todpi1918. Із графіком консультаційних тем можна ознайомитися на офіційному веб-порталі територіальних органів ДФС у Тернопільській області (tr.sfs.gov.ua) у рубриці «Заходи для платників».

Докладніша інформація за телефоном — 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ