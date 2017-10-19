«Тернове поле» визначило склад збірної

Традиційний відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле» пам’яті заслуженого тренера України, судді міжнародної категорії Віталія Назарчука зібрав наприкінці минулого тижня в спортивному комплексі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка понад 140 атлетів із двадцяти міст нашої держави і столиці Білорусі Мінська.

Присутність чи не всіх найсильніших вітчизняних борців віком до 23-х років пояснювалася не тільки можливістю завоювати разом з титулом переможця звання майстра спорту. Цьогорічні тернопільські старти виявилися відбірковими до молодіжного чемпіонату світу, який у листопаді прийматиме Польща. Тож, без сумніву, атлети доклали максимум зусиль, аби завоювати право захищати честь своєї країни на планетарному форумі.

Серед тих, хто впорався із цим завданням, наших земляків, на жаль, не виявилося. Хоча виступи кількох з них не могли не запам’ятатися. Передусім мова, звісно, про вихованця теребовлянської школи боротьби, призера чемпіонатів світу та Європи, перших Європейських ігор Василя Шуптара. У ваговій категорії до 61 кілограма відомий борець, який нині захищає честь Київщини, удостоївся відзнак за друге місце. В наступній ваговій категорії п’ятим фінішував вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Сергій Качура, який тренується під керівництвом заслуженого тренера України Василя Руденка. А в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 70 кілограмів, вболівальники палко переживали за підопічних не менш відомого і заслуженого спеціаліста із Збаража Петра Короля Олександра Михальського і Андрія Хариша. Перший з них посів сьоме місце, другий — десяте.

Головний суддя турніру Сергій Цимбал розповів також про те, що високий рівень традиційних змагань, організованих за підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала, забезпечили управління в справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міської ради, Асоціація спортивної боротьби України, Тернопільська федерація боротьби та спортивний клуб «Галицькі леви».

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