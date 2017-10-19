Турніри передплатників «ВЖ плюс», як завжди, — у листопаді

Традиційні осінні турніри передплатників «Вільного життя плюс» зі швидких шахів привертають увагу передусім тим, що участь у них можуть узяти всі, без винятку, друзі і шанувальники газети. А, окрім змагань дорослих, окремі турніри ось уже скільки років проводяться і для юних шахістів віком до чотирнадцяти років.

Нова зустріч шанувальників древньої гри в прес-клубі «ВЖ плюс» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Сагайдачного, 9) призначена на суботу, 18 листопада 2017 року. Дитячі змагання відбудуться там же тижнем пізніше — в суботу, 25 листопада. Для участі в обох турнірах необхідно представити квитанцію або її копію на передплату дворазового випуску «ВЖ плюс» (індекс 98706) на весь 2018 рік чи на перше його півріччя. Якщо хтось із певних причин не зміг передплатити газету завчасно, то може це зробити безпосередньо перед змаганнями. Вартість річної передплати — 313 гривень 52 копійки, піврічної — 158 гривень 6 копійок.

Кожному шахістові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. Реєстрація учасників — із десятої години. Початок обох турнірів, які, нагадаю, відбудуться з інтервалом у тиждень, — об одинадцятій ранку. На переможців і призерів чекають призи та грошові винагороди.

Довідки за телефоном 23-54-65.

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