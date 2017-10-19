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19.10.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Уже другі стартували

Турніром футболістів стартували другі спортивні ігри школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. До завершення навчального року юні фізкультурники визначать лауреатів в одинадцяти видах спорту. 

У змаганнях із футболу свою майстерність продемонстрували шість команд із загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів — три з Теребовлі, а також із Лошнева, Острівця і Ласківців. Найсильнішими виявилися майбутні майстри шкіряного м’яча з древнього міста. Чемпіонський титул дістався ЗОШ №1, за нею — ЗОШ №2 і Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей.

Директор Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав Королюк нагородив переможців кубком, усіх лауреатів — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву центру

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