Уже другі стартували

Турніром футболістів стартували другі спортивні ігри школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. До завершення навчального року юні фізкультурники визначать лауреатів в одинадцяти видах спорту.
У змаганнях із футболу свою майстерність продемонстрували шість команд із загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів — три з Теребовлі, а також із Лошнева, Острівця і Ласківців. Найсильнішими виявилися майбутні майстри шкіряного м’яча з древнього міста. Чемпіонський титул дістався ЗОШ №1, за нею — ЗОШ №2 і Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей.
Директор Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав Королюк нагородив переможців кубком, усіх лауреатів — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Фото з архіву центру