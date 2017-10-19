Уже другі стартували

Новорічні святкування в Україні затьмарило повідомлення з Праги: там на Ольшанському кладовищі ексгумували прах видатного українського письменника та поета Олександра Олеся (справжнє прізвище — Кандиба). За місце його поховання упродовж років з власної ініціативи сплачував ренту (20 тисяч крон на 10 років) громадянин Чехії українець Володимир Михайлишин. Проте недавно він помер і син Михайлишина як […]