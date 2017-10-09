У свята і вихідні

Цього року 14 жовтня, коли християни східного обряду відзначають Покров Пресвятої Богородиці, а в Україні також святкують День захисника України і День українського козацтва, припадає на суботу. Тож, згідно з чинним законодавством, наступний після святкових днів, понеділок, 16 жовтня, так само є вихідним.

У зв’язку з цим Тернопільська ОДПІ інформує платників про режим роботи Центру обслуговування платників на святкові та вихідні дні:

14, 15 жовтня 2017 року — вихідні дні;

16 жовтня 2017 року — робочий день у режимі чергування до 17-ї години.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ