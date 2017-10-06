Хто до Полтави, хто — до Стрия

Доволі часто трапляється, що вихованцям Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби в один і той же час доводиться виїжджати в різні куточки нашої держави. Ось і минулих вихідних 14—16-річні борці продемонстрували свою майстерність на полтавських килимах, а їхні молодші товариші віком від дев’яти до чотирнадцяти років набували міжнародного досвіду в Стрию на Львівщині.

І після завершення обох змагань не залишилися без нагород. У Полтаві, де відбувся відкритий всеукраїнський юнацький турнір «Надія», взяли участь дві з половиною сотні кадетів із тридцяти вітчизняних команд. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал, Олександр Шевчук з Тернопільської ЗОШ №21 і Олександр Хруленко із ЗОШ №24, які завоювали бронзові медалі.

А до Стрия на ювілейний десятий міжнародний турнір «Кубок Довбуша» з’їхалися майже три сотні юних борців з України, Румунії і Молдови. Трьом нашим землякам, Павлові Павловичу із ЗОШ №16, Володимирові Томбоштейну із ЗОШ №23 і Денисові Грому із ЗОШ №6, вистачило майстерності, аби в своїх вагових категоріях завоювати титули віце-чемпіонів. Відзнак же за третє місце удостоєні Анатолій Паснак із ЗОШ №12 і Максим Радик із ЗОШ №8.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана та Анатолія Лосєва і майстра спорту Володимира Лучанка.

На фото: під час нагородження лауреатів «Кубка Довбуша».

Фото з вільних джерел