Чимраз, то гірше

Доволі вдалий старт у чемпіонаті України серед аматорів футболісти теребовлянської «Ниви», на жаль, не змогли підкріпити стабільним виступом. І каменем спотикання, як би це не дивно звучало, стали домашні поєдинки — лише одне очко з дев’яти можливих.

Після останнього з них, програного в шостому турі на той час одному з аутсайдерів, «Калушу» (0:1), подав у відставку головний тренер Ігор Яворський. Але і такий емоційний крок уже колишнього наставника мало чим допоміг. І з Назаром Козаком, якому знову довірили виконувати обов’язки керманича, теребовлянці минулої неділі зазнали третьої в сезоні невдачі. Причому вже виїзна зустріч сьомого туру з лідером першої групи, соснівським «Рочином», здається, зайвий раз підтвердила не надто оптимальний функціональний стан футболістів. У середині другого тайму завдяки влучному ударові Немо Шелії зуміли відновити рівновагу. Однак у завершальні тридцять хвилин ігрового часу знову не встояли під натиском конкурентів — 1:2.

Ще гірші справи в чортківського «Кристалу». Вслід за домашнім розгромом у шостому турі від «Миная» із Закарпаття (0:7) четвертої в сезоні поразки з великим рахунком у перший день жовтня зазнали в Оржеві на Рівненщині, поступившись місцевому ОДЕКу з рахунком 0:3. Причому вже на восьмій хвилині поєдинку рахунок відкрив добре знайомий по виступах за футбольний клуб «Тернопіль» півзахисник Віталій Богданов. А ще два м’ячі наші земляки пропустили все в ті ж завершальні півгодини гри. Тож із мріями про те, аби залишити позицію аутсайдера, довелося розпрощатися.

У передостанньому в першому колі восьмому турі чортківський «Кристал» буде вільним від гри. А теребовлянці в неділю, 15 жовтня, поміряються силами з коломийським «Покуттям». Очікуватимемо на перший домашній виграш зелено-білих?

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