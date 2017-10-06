Ювілейний на честь Северина Наливайка

Уже в двадцять п’ятий раз за часів Незалежності прихильники здорового способу життя із Гусятинщини вшанували пам’ять славетного земляка Северина Наливайка легкоатлетичним пробігом. Разом з однодумцями з Бучача, Чорткова й обласного центру визначили також лауреатів відкритої першості району з оздоровчого бігу.

Чудова осіння погода дозволила показати непогані результати. На дистанції 1000 метрів перемогу відсвяткували студенти Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Наталія Жолобницька та Іван Музика. Вдвічі довший відрізок приніс успіх їхньому товаришеві по навчанню Олегові Іваннику і Лілії Карпишин з Яблунева.

А родзинкою пробігу, без сумніву, став забіг на 10000 метрів мальовничими доріжками Гусятинського лісопарку. В суперечці чоловіків тріумфував майстер спорту Руслан Даньків. А серед жінок першою дісталася фінішу Олена Калугіна зі Старого Нижбірка. Визначили організатори і найкращих у трьох вікових групах ветеранів. Усі присутні щиро привітали з перемогою і над собою, і над ровесниками тернопільців Ігоря Зарембу, Мирослава Домбровича і Василя Сидорчука.

Лауреатів нагородили грамотами і медалями Гусятинської селищної ради та цінними подарунками від районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» — спорт для всіх». Організатори і головний натхненник традиційних змагань та їхній головний суддя Василь Рога висловлюють щиру подяку всім, хто допоміг матеріально.

Фото з архіву «ФСТ «Колос» — спорт для всіх»