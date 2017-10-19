Із реваншем лідери не поскупилися

Зайве, мабуть, казати, з яким настроєм виходили минулої неділі на домашній матч шістнадцятого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги гравці волочиського «Агробізнесу». Адже в гості знову завітала тернопільська «Нива» — єдина команда, яка в цьому чемпіонаті змогла їх перемогти.

І реванш, варто визнати, вдався незаперечним лідерам турніру на славу — 5:1. Заспівувачами ж у дружньому колективі, який очолює колишній гравець «Ниви» Андрій Донець, стали… вихованці тернопільського футболу. Передусім Богдан Семенець. Записавши до свого активу хет-трик, колишній голеадор «Тернополя» із тринадцятьма забитими м’ячами не дав себе випередити в гонці бомбардирів нападникові «Прикарпаття» Ігореві Худоб’яку, який днем раніше такою ж кількістю влучних ударів засмутив опонентів з «Буковини». А ще один гол у ворота Максима Механіва забив Андрій Скакун. У стартовому складі господарів на поле вийшли також Ігор Курило і Сергій Шум, у другому таймі замінили партнерів Андрій Кухарук і Андрій Дубчак.

Що ж стосується дій команди, яка зберегла за собою третій рядок турнірної таблиці, то, без сумніву, мав слушність головний тренер «Ниви» Сергій Задорожний. На післяматчевій прес-конференції висловив переконання в тому, що без детального аналізу висновки аж ніяк не можна робити. Мимоволі переймаєшся повагою до спеціаліста. На відміну від того ж таки екстравагантного (чи скандального) Володимира Мазяра, який чи не завжди робить винними в невдачах арбітрів, а перемоги насамперед уважає наслідком власної «геніальності».

Утім наставник «Ниви», звісно, не міг не зауважити: чи не з перших хвилин у його підопічних виникли серйозні проблеми з ігровою дисципліною. Вже на четвертій з них оборонці дозволили Семенцю, гра якого на «другому» поверсі рідко коли вражає, забити ударом головою. Аналогічно і з третім голом Скакуна, забитим в останні секунди компенсованого до першого тайму часу. А шкода, бо на 45-й хвилині Олександр Апанчук, щойно замінивши Олексія Литовченка, один з двох перших голів Семенця відіграв. І, за максимальної самовіддачі, ще цілком можна було посперечатися за сприятливий для себе підсумок матчу.

Підсумки інших зустрічей шістнадцятого туру: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Буковина» (Чернівці) — 5:2, «Поділля» (Хмельницький) — «Львів» — 2:0, «Скала» (Стрий) — «Арсенал» (Київська область) — 0:3, «Полісся» (Житомир) — «Нива» (Вінниця) — 0:2.

У сімнадцятому турі тернопільська «Нива» прийматиме «Поділля». У суботу, 21 жовтня, гра на стадіоні у Вишнівці розпочнеться о 15-й годині.

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