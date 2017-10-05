Ініціативу перехопили метальники

Чи не вперше за часів незалежності нашої держави осінній чемпіонат області з легкої атлетики серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл відбувся на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. В дводенних стартах узяли участь юнаки і дівчата трьох вікових груп із шістнадцяти навчальних спортивних закладів краю.

І в усіх трьох першість залишилася за збірними Тернопільської ОДЮСШ. А праворуч від них на п’єдестал пошани піднялися наставники Бучацької ДЮСШ. Натомість треті суми балів у найстаршій (2000—2001 роки народження) віковій групі набрали вихованці Коропецької, в середній — Шумської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у наймолодшій — Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Що ж стосується особистих виступів, то відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський передусім відзначив представників метальних дисциплін. І геть не через те, що віднедавна спільно з Галиною Шмуляєвою тренує їх у Тернопільській ОДЮСШ. Заслуговують на повагу результати. В суперечці найстарших юнаків Андрій Пиж штовхнув 5-кілограмове ядро на 15 метрів 92 сантиметри. А під час баталій дівчат середньої вікової групи єдина серед наших земляків призерка нещодавнього юнацького командного чемпіонату України в Дніпрі Валентина Павлів, якою в Бучацькій ДЮСШ опікуються Микола Головацький та Іван Чуба, в напруженій боротьбі (12 метрів 38 сантиметрів) здолала постійних останнім часом своїх конкуренток на обласній арені Вікторію Мітюрьову (11 метрів 93 сантиметри) і Наталію Гривняк (10 метрів 82 сантиметри). Цілком може бути собою задоволена і підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука Руслана Муравська з тієї ж ОДЮСШ. У секторі для стрибків у висоту дівчині підкорилися 155 сантиметрів.

А ось бігуни наперед опинилися в програшному становищі через неналежне покриття легкоатлетичного кола. Втім проблеми неможливості проведення змагань на міському стадіоні не торкатимуся, оскільки найталановитіші і в складних умовах продемонстрували необхідний рівень майстерності. Ще один підопічний Михайла Васірука, переможець бігу на 100 метрів Назарій Флисник зупинив хронометр на позначці 11,08 секунди. А срібний призер Андрій Мархевка з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту (тренер — Олег Данилюк) відстав тільки на одну соту секунди. Тим часом інший підопічний Олега Данилюка Вадим Трач виграв свої коронні 400 метрів — 56,1 секунди. А в бігові на вдвічі довшій дистанції похвали заслуговують відразу троє призерів, які захищали честь Тернопільської ОДЮСШ, — Олександр Юрчик (Микола Головацький, Богдан Дуда), Микола Хомко (Богдан Дуда) і Максим Куп’як (Ольга Стефанишина). Нарешті серед найстарших не можна не відзначити і чемпіона в бігу на 1500 метрів Олександра Мельника (Володимир Небельський, Богдан Дуда).

На завершення ж Леонід Володимирович не забув згадати і про ще кількох найталановитіших юних атлетів середньої і наймолодшої (2004 рік народження та молодші) вікових груп — метальників списа Степана Петришина і Дарину Мостову з Тернопільської ОДЮСШ, спринтерку Вікторію Драгунцову (Наталія Гавронська), прихильниць спортивної ходьби Олександру Франків і Любов Губанову (Віра Зозуля) із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Більшість із згаданих бігунів, до речі, прихильники «королеви спорту» матимуть змогу побачити ще й наступної суботи, 7 жовтня, в парку «Загребелля» обласного центру. Опівдні буде дано старт першому забігові чемпіонату Тернопільщини з легкоатлетичного кросу.

На фото: чемпіони області Олександр МЕЛЬНИК, Вадим ТРАЧ і Руслана МУРАВСЬКА.

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