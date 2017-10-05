І знову осінь, і знову крос

Сім з половиною десятків прихильників бігу пересічною місцевістю взяли участь в осінньому чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу серед інвалідів. Місце змагань незмінне — парк Національного відродження у Тернополі.

Перед стартом начальник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин щиро привітав з успішними виступами в цьому сезоні на міжнародній та всеукраїнській аренах найкращих легкоатлетів краю. Посвідчення майстра спорту міжнародного класу вручено Ользі Зазуляк, майстром спорту став Сергій Волохатий. А наставникові Ольги Іванові Салуку 12 вересня цього року присвоєно звання «Заслужений тренер України». Не забули також і про Едуарда Каськіва — новоспеченого майстра спорту з пауерліфтингу.

А вже після завершення змагань одного з винуватців урочистостей знову довелося вшановувати. Студентові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстрові спорту Сергієві Волохатому, звісно ж, у забігу не було рівних. У своїх нозологіях інвалідності чемпіонські титули також вибороли Вікторія Дробна, Юрій Каськів, Андрій Євтушенко, Катерина Кухарчук, Ігор Фіялка з обласного центру, Наталія Вейван із Заліщиків, Іванна Сівардюк і Владислав Сагайдак з Теребовлі. Шестеро з них, до речі, є учнями спеціалізованих шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів краю.

Фото тернопільського «Інваспорту»