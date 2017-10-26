№43 від 26 жовтня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 26 жовтня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 26 жовтня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Раніше кожен господар свого будинку мав абонентську книжку, де щомісяця записував показники з електролічильника, йшов на пошту й оплачував рахунок. Тепер селом ходить контролер, знімає показники лічильника й дає квитанцію за попередній місяць. До речі, все робить правильно. Але працівники обленерго в квитанції пишуть для розрахунку не фактичні показники, які подає контролер, а зовсім інші, […]
У Збаражі 26 вересня проведуть вуличний розпродаж речей. Виручені кошти мають намір передати пораненим бійцям АТО.
Завершальне у нинішньому році число часопису відкриває продовження печального мартирологу — переліку земляків, полеглих у російсько-українській війні на сході нашої держави. Тему продовжує вірш уродженки Ланівців, а нині мешканки Мадрида (Іспанія) Валентини Гуменюк «Будь навік благословенна», що вже став піснею, яку виконує Леся Горлицька. У розділі «Політика» — стаття Василя Неручка з Ланівців «Історичні корені […]