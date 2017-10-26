№43 від 26 жовтня 2017 року

Раніше кожен господар свого будинку мав абонентську книжку, де щомісяця записував показники з електролічильника, йшов на пошту й оплачував рахунок. Тепер селом ходить контролер, знімає показники лічильника й дає квитанцію за попередній місяць. До речі, все робить правильно. Але працівники обленерго в квитанції пишуть для розрахунку не фактичні показники, які подає контролер, а зовсім інші, […]