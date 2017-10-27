У ЙОГО ДУШІ — ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ

ВІЙНА НА СХОДІ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, НАПЕВНО, НЕ ЗАЛИШИЛА НІКОГО БАЙДУЖИМИ. АЛЕ СЕРЕД НАС Є ЛЮДИ, ЯКІ НЕ ПРОСТО ВИСЛОВЛЮЮТЬ СПІВЧУТТЯ ЧИ ЗАНЕПОКОЄННЯ, А АКТИВНО Й ЩИРО ДОПОМАГАЮТЬ ТИМ СПІВВІТЧИЗНИКАМ, ХТО НИНІ НА ПЕРЕДОВІЙ В ОКОПАХ ЧИ В СКРУТІ НА ПРИФРОНТОВІЙ ТЕРИТОРІЇ. ДОПОМОГА ВОЛОНТЕРІВ НЕОЦІНЕННА, БО, ОКРІМ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ БІЙЦІВ РЕЧЕЙ, ВОНИ ВСЕЛЯЮТЬ ДУЖЕ ПОТРІБНЕ ВІДЧУТТЯ ПІДТРИМКИ Й ВДЯЧНОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ З УСІЄЇ УКРАЇНИ.

Днями лікаря-стоматолога Тернопільського обласного комунального лікарсько-фізкультурного диспансеру Михайла Михайловича Могитича Президент нагородив відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

— Я з того покоління, яке виховувалося на патріотичних книжках, на прикладах самовіддачі й самопожертви для своєї країни, якщо в цьому виникає потреба, — каже лікар, а з початку війни на сході України і волонтер Михайло Могитич. — На наших очах твориться історія нашої держави, й ми маємо бути її учасниками, а не споглядачами.

В устах лікаря ці слова не видаються пафосними, бо нині його життя ділиться на дві частини: одна — в лікарському кабінеті, а друга — на прифронтовій території, серед бійців. Тисячі кілометрів проїхав він разом із друзями-волонтерами з громадських організацій «Слава і честь», «Наша громадська справа», «Побратими Тернопілля» дорогами сходу держави, підтримуючи і словом, і ділом бійців та жителів цих територій.

— Михайло Могитич — людина надто скромна й дуже професійна, — мовив головний лікар Тернопільського обласного комунального лікарсько-фізкультурного диспансеру Ігор Володимирович Паньків. — Не розповість і десятої частини того, що робить і за що має нагороди. Він закінчив з відзнакою Львівський медичний інститут за спеціальністю «Стоматологія», член Одеського клубу імплантологів, дійсний член Асоціації імплантологів України. Лікував чимало відомих українських спортсменів, має нагороду від президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Якщо зайдете в його кабінет, то побачите, що весь — у дипломах. Мені як керівникові імпонує те, що Михайло Михайлович використовує в своїй роботі сучасні методики діагностики й лікування, пломбувальні матеріали європейського рівня, із конференцій, конгресів, курсів привозить нові ідеї і практики, які застосовує в роботі. А ще в його душі — любов до України. Не для показу, а глибока, вірна.

До цього можна додати: за активну волонтерську діяльність у зоні АТО Михайло Могитич став переможцем в номінації «Спортивні герої» конкурсу «Герой спортивного року 2014», який проводить Тернопільська облдержадміністрація. Він нагороджений відзнаками 6 ОМПБ «Збруч» до першої річниці створення батальйону, «Патріот України» до другої річниці створення, «За жертовність та любов до України» від глави УПЦ КП Патріарха Філарета, неодноразовими подяками командування 6 ОМПБ і батальйону ВДВ, почесною відзнакою командування оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Можливо, із часом роботу цивільних, хто, ризикуючи життям, забезпечує фронт усім потрібним — волонтерів — оцінюватимуть як щоденний подвиг. Нині для них це буденність. А нагороди, як багато хто зізнається, не основне. Головне — підтримати бійців і країну. Тому, попри основну роботу, Михайло Могитич разом із друзями знову готує передачі для фронту і розробляє маршрут на схід…

Валентина БАЦА.

Фото з архіву Михайла Могитича