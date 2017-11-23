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23.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Голбол — захоплива гра

Про це вам, без сумніву, скаже кожний з учасників відкритого чемпіонату Тернопільщини з голболу — ігрового виду спорту для спортсменів із вадами зору. А компанія і справді зібралася солідна: в гості до місцевих майстрів «м’яча із дзвіночком» приїхали їхні друзі-суперники з Харкова і Чернівців. 

Дводенні баталії в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №8 завершилися перемогою в жіночому турнірі харків’янок, яким у вирішальному двобої виявилося до снаги довести свою перевагу над підопічними Богдана Котика з команди тернопільського «Інваспорту». Третє місце заслужено завоювали дівчата з Теребовлянського навчально-виховного комплексу, четверте — з підприємства місцевої обласної організації УТОС.

Натомість не менш принципова чоловіча суперечка завершилася на користь господарів майданчика. Очолюваний Василем Горобцем колектив з «Інваспорту» навіть не намагався приховати позитивних емоцій, випередивши принципових конкурентів із Чернівців. Третє місце знову дісталося учням Теребовлянського навчально-виховного комплексу, четверте — обласному підприємству УТОС.

Один із засновників розвитку голболу на Тернопільщині, начальник «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин перед початком змагань щиро привітав учасників. А після завершення баталій нагородив лауреатів кубками і грамотами.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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Про автора

Богдан Дікальчук

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