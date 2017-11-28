Гордість громади і краю

У Львові визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату України з боксу серед чоловіків. В одних із двох найпрестижніших на вітчизняній арені стартах узяли участь і двоє атлетів з Микулинецької об’єднаної територіальної громади, які в спортклубі «Медобори» займаються під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Петрова.

Головна увага прихильників боксу Тернопільщини, звісно, була прикута до виступу сина наставника, майстра спорту міжнародного класу Віктора Петрова. На початку осені, нагадаю, саме наш 21-річний земляк виборов у Маріуполі титул володаря Кубка України у ваговій категорії до 69 кілограмів. І цього разу найкращий на сьогодні майстер шкіряної рукавички краю не підвів, ставши віце-чемпіоном.

Хоча не можна не зауважити, що його шлях до фіналу був не найлегшим. Окрім, звичайно, дебютного бою, в якому впевнено переміг Назарія Ліщенка із Житомирщини. А ось уже в другому поєдинку доля звела Віктора з херсонцем, майстром спорту Дмитром Щербиною, з яким уже неодноразово доводилося з’ясовувати стосунки в ринзі. До честі Петрова-молодшого судді, як і під час кубкових баталій, віддали йому перевагу своїм одностайним рішенням.

Куди запеклішою була півфінальна зустріч із чернігівським майстром, фіналістом чемпіонату Європи серед молоді, призером уже згаданого Кубка України Денисом Пісоцьким. Боєць торішнього складу «Українських отаманів» виявився гідним конкурентом, однак арбітри визнали переможцем Віктора Петрова.

Фінальний же поєдинок у ваговій категорії до 69 кілограмів, без сумніву, став однією з окрас чемпіонату. Силами в ньому помірялися два бронзові призери перших Європейських ігор 2015 року в Баку — Віктор Петров (тоді виступав у ваговій категорії до 64 кілограмів) і майстер спорту міжнародного класу, срібний призер торішнього чемпіонату України Ярослав Самофалов із Броварів на Київщині. Ті, хто спостерігав за боєм безпосередньо на трибунах, чи мав змогу переглянути запис в Інтернеті, без сумніву, погодяться: суперечка видалася надзвичайно напруженою і складною, кожний з боксерів доклав максимум зусиль для успіху. Так само, як і залишать у душі сумніви стосовно того, чому на знак перемоги рефері підняв руку саме атлета з Київщини. Натомість рішення визнати найкращим боксером турніру переможця у ваговій категорії до 69 кілограмів ні в кого заперечення не викликало.

Тільки позитивні емоції залишилися і від виступу у ваговій категорії до 75 кілограмів кандидата в майстри спорту, 20-річного Володимира Мандзюка із селища міського типу Дружби. Для початку ще один талановитий підопічний Петрова-старшого впевнено довів свою перевагу над майстром спорту Віталієм Коваленком із Черкас. Далі вже інший майстер спорту, призер чемпіонату світу серед молоді і цьогорічний чемпіон України серед атлетів віком до 22-х років Дмитро Рибалко з Донецької області вважав себе фаворитом. Але надзвичайно видовищний і напружений бій завершився тим, що після його завершення рефері знову підняв руку Володимира.

І лише поєдинок за вихід до півфіналу з призером торішнього чемпіонату України, майстром спорту Миколою Жижияном із Чернівецької області завершився не на користь нашого земляка. Хоча, так би мовити, ще не вечір: Володимирові знову виявилося під силу продемонструвати і незламний характер, і волю до перемоги, змусивши арбітрів задуматися над тим, хто гідний продовжити боротьбу. Сильнішим визнали конкурента, а Володимирові Мандзюку в нагороду — заслужене п’яте місце.

До кінця року на боксерів Микулинецької об’єднаної територіальної громади, які займаються в спортклубі «Медобори», очікує ще одне відповідальне, цього разу міжнародне випробування. Саме вони складуть основу молодіжної збірної України, яка 14—17 грудня в Каунасі проведе матчеву зустріч із збірною Литви.

На фото: під час фінального бою Віктора ПЕТРОВА (справа) і Ярослава САМОФАЛОВА; Віктор ПЕТРОВ (зліва) і Володимир МАНДЗЮК після завершення чемпіонату України у Львові.

Фото з архіву Віктора ПЕТРОВА-старшого