Гуляймо на славу! Шеф за все заплатив

Із нагоди десятилітнього ювілею фірми керівник замовив для працівників бенкет у ресторані та оплатив його. Чи оподатковуватиметься витрачена сума в складі доходу кожного учасника застілля?

Податковий кодекс передбачає. що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо. Зокрема і у вигляді вартості майна та харчування, наданого йому безоплатно. Однак, оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, потрібно розглядати лише у разі їх безпосереднього одержання конкретним платником податку.

Саме тому вартість святкових вечорів, бенкетів, корпоративів, які проводяться працедавцем для своїх працівників, не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу цих працівників.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ