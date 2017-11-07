Діяльність «Колоса» потребує перезавантаження

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня в Тернополі перебував голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Олександр Мендусь. Прибувши на засідання президії Федерації лижного спорту України, до складу якої входить, керівник однієї з найавторитетніших спортивних громадських організацій країни, без сумніву, не міг не приділити уваги і діяльності обласної організації сільського товариства.

Всеукраїнський «Колос», за запевненнями Олександра Петровича, має підтримку з боку держави. І вона, до речі, з кожним роком зростає. Адже організація залучена до виконання державної програми розвитку фізичної культури і спорту, бере активну участь у роботі комісій з реформування галузі. Причому ділова співпраця налагоджена не тільки з профільним міністерством, а й з Міністерством аграрної політики, чиє завдання з розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості «Колос» намагається з честю виконувати. Великою популярністю користуються передусім дитячі старти під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», всеукраїнські змагання сільських голів, «Найкраще спортивне село України».

Натомість у п’яти-шести областях держави останнім часом місцеві владні структури або взагалі відмовилися від підтримки діяльності обласних організацій товариства, або фінансують їх неритмічно. Серед них, на жаль, і Тернопільська. Тож проведена минулого четверга зустріч голови всеукраїнського ФСТ «Колос» Олександра Мендуся із заступником голови облдержадміністрації Юрієм Юриком і мала на меті насамперед знайти порозуміння з представниками місцевої влади.

— Хоча розмова і не була простою, — зізнається Олександр Петрович, — але саме такою, на мій погляд, вона і мала бути. Виважено і спокійно обговорили як сьогоднішній невтішний стан справ, так і перспективи на майбутнє. Не забуваючи зокрема про цьогорічне рішення колегії міністерства про розвиток сільського спорту в умовах децентралізації. І хоча домовилися повернутися до цієї теми через десять днів, принципову позицію з уст заступника голови ОДА почув: товариство «Колос» на Тернопільщині потрібне.

Тож далі — напрацювання разом із фізкультурним активом товариства спільних проектів, які би не суперечили статутній діяльності «Колоса». Фахівці, які трудяться в ньому, так само переконаний Олександр Петрович, повинні звикати і до нових форм діяльності в умовах децентралізації. Мине ще рік-другий, і, цілком імовірно, обласні товариства напряму укладатимуть угоди про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами. Пропонуватимуть їм послуги з розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, участь у вже згаданих чи інших популярних всеукраїнських змаганнях.

Наостанок же не міг не поцікавитися станом справ з біатлонною базою в Підгородньому. В нинішніх складних умовах, уважає Олександр Мендусь, прийнято правильне рішення про те, що унікальна спортивна база з унікальними спеціалістами і з унікальними досягненнями талановитих місцевих атлетів має перебувати в державній власності. Саме держава, сподіватимемося, допоможе провести заплановану докорінну реконструкцію, після якої біатлонний стадіон відповідатиме всім міжнародним нормам.

На фото: Олександр МЕНДУСЬ (третій справа) разом із делегатами одинадцятого з’їзду всеукраїнського ФСТ «Колос» від Тернопільщини.

Фото з архіву Тернопільського обласного ФСТ «Колос»