Коли подарунок — додаткове благо

Фахівці Тернопільської ОДПІ нещодавно провели в Центрі обслуговування платників тренінг щодо порядку заповнення та подання Податкового розрахунку за формою №1 ДФ. Під час нього було і запитання стосовно відображення в розрахунку вартості новорічних квитків у театр та подарунків.

Учасникам тренінгу роз’яснили, що вартість подарунків, яка не перевищує 25 відсотків місячної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного податкового року, відображається в податковому розрахунку під ознакою доходу «160».

Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, яка надається платникові податків, перевищує у 2017 році 800 гривень, то сума перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою вісімнадцять відсотків та військом збором (1,5 відсотка) і відображається в податковому розрахунку за формою №1 ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок — 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ