Кому дозволені бартерні операції

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до підпункту 14.1.10 Податкового кодексу України бартерна (товарообмінна) операція — господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі в рамках одного договору.

Згідно зі статтями 715 та 716 Цивільного кодексу за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов’язується передати іншій у власність один товар в обмін на інший. Причому кожна зі сторін договору міни є продавцем товару, який передає в обмін, і покупцем товару, який одержує взамін. До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни. Якщо, звісно, це не суперечить суті зобов’язання.

Відповідно до пункту 177.2 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування у фізичних осіб — підприємців на загальній системі є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами.

Обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) підприємцями, які знаходяться на загальній системі оподаткування, законодавством України не передбачено. Вони мають право здійснювати бартерні операції. Натомість такі операції заборонені підприємцям на спрощеній системі оподаткування.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ