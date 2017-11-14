Ледве не через день змагання

Завдяки теребовлянському центрові фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який очолює ветеран галузі Ярослав Королюк, юні прихильники здорового способу життя краю мають можливість регулярно брати участь у різноманітних змаганнях. А минулий тиждень і взагалі виявився чи не рекордним — стали відомі лауреати міні-футбольного турніру школярів і двох волейбольних.

Для початку учні загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів визначили найсильніших у турнірі з волейболу серед юнацьких команд. Колективи трьох теребовлянських шкіл (ЗОШ №№2, 1 і спеціалізованої школи-ліцею) не дозволили піднятися на п’єдестал пошани ровесникам з Лошнева. Сільські школярі не забарилися з реваншем через день — під час турніру з міні-футболу. Юні майстри шкіряного м’яча з Острівця в боротьбі за чемпіонський титул випередили команди теребовлянських загальноосвітніх шкіл №№1 і 2.

А волейбольний турнір дівчат знову засвідчив перевагу шкіл, які відзначилися і в змаганнях волейболістів-юнаків. Перемогла ЗОШ №2, за нею — перша теребовлянська. Почесне третє місце тим часом, випередивши дівчат зі школи-ліцею, виборола команда з Боричівки.

Переможці турнірів нагороджені кубками, всі лауреати — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву Ярослава КОРОЛЮКА