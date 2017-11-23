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23.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Львівські звитяги юних земляків

Юні майстри малої ракетки Тернопільщини вдало виступили на престижному турнірі з настільного тенісу пам’яті тренера Юрія Козія у Львові. Після завершення проведених увосьме змагань, в яких узяли участь близько двох сотень учасників із дев’яти областей, наші земляки удостоїлися честі піднятися на п’єдестал пошани в двох вікових групах. 

Серед найменших, яким не більше десяти, відзначився вихованець Тернопільської ОДЮСШ Віталій Дерев’яник. Підопічний Сергія Кунинця виборов друге місце. А в турнірі дівчат 2002—2004 років народження третьою стала Юлія Речицька, яка в Бережанській ДЮСШ займається під керівництвом Ігоря Шуфляда.

Тренер Тернопільської ОДЮСШ Сергій Кубинець, до речі, залишився задоволений і виступом двох своїх інших юних «зіроньок». У баталіях дівчат 2003—2006 років народження, вдало провівши попередні поєдинки, до фінальної вісімки потрапили також Неля Марчук та Анастасія Осіпова.

Фото з вільних джерел

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