Львівські звитяги юних земляків

Юні майстри малої ракетки Тернопільщини вдало виступили на престижному турнірі з настільного тенісу пам’яті тренера Юрія Козія у Львові. Після завершення проведених увосьме змагань, в яких узяли участь близько двох сотень учасників із дев’яти областей, наші земляки удостоїлися честі піднятися на п’єдестал пошани в двох вікових групах.

Серед найменших, яким не більше десяти, відзначився вихованець Тернопільської ОДЮСШ Віталій Дерев’яник. Підопічний Сергія Кунинця виборов друге місце. А в турнірі дівчат 2002—2004 років народження третьою стала Юлія Речицька, яка в Бережанській ДЮСШ займається під керівництвом Ігоря Шуфляда.

Тренер Тернопільської ОДЮСШ Сергій Кубинець, до речі, залишився задоволений і виступом двох своїх інших юних «зіроньок». У баталіях дівчат 2003—2006 років народження, вдало провівши попередні поєдинки, до фінальної вісімки потрапили також Неля Марчук та Анастасія Осіпова.

Фото з вільних джерел