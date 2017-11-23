Майклові Тодду доведеться зачекати

Мрії відомого американського богатиря Майкла Тодда стати найсильнішим професіональним рукоборцем планети в надважкій вазі так і не суджено було збутися. Під час цьогорічного етапу Кубка світу з армрестлінгу Zloty Tur у польській Румії найпрестижніший з армфайт-поєдинків серії Vendetta All Stars, в якому зустрілися Майкл Тодд і наш земляк із Кременця Андрій Пушкар, завершився впевненою перемогою того, хто сьогодні насправді є найсильнішим на планеті.

Попри те, що багаторазовий чемпіон світу та Європи серед любителів, заслужений майстер спорту Андрій Пушкар, перейшовши у світ професіонального армрестлінгу, так само став фаворитом у компанії борців надважкої ваги, вже шість разів завоювавши пояс абсолютного чемпіона світу, прогнозів перед його польським двобоєм із колоритним американцем не бракувало. Не впевнений чи всерйоз, але найавторитетніші фахівці сподівалися, що саме суперникові нашого земляка буде під силу вистояти перед його блискавичним «першим ударом».

Утім їх, звичайно, можна зрозуміти. Хто ж зацікавиться поєдинком, в якому переможець відомий наперед. Тож віддамо належне 141-кілограмовому бійцеві на прізвисько «Монстр». Здолавши Андрія в двох раундах, так би мовити, не осоромився. Але для перемоги цього, звісно, замало. Підсумковий рахунок 4:2 на користь Андрія Пушкаря красномовно засвідчив, що його гегемонія в світі професіонального армрестлінгу триває і далі.

Щирі вітання співвітчизникові. І побажання підготувати собі спадкоємця вже з числа власних вихованців.

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