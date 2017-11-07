Недооцінили аутсайдерів

Перед завершальним у цьому році матчем дев’ятнадцятого туру з аутсайдером групи «А» другої ліги, «Арсеналом» з Київщини, футболісти тернопільської «Ниви» ні про що інше, як про перемогу, без сумніву, не думали. Та не так сталося, як гадалося: недооцінка суперника обернулася минулої суботи домашньою поразкою з рахунком 1:2.

Зайве, мабуть, казати, що жоден із гравців, які взяли участь у матчі, компліментів від головного тренера Сергія Задорожного не дочекався. З огляду на суперника планували зіграти з акцентом на атаку. Та вийшло, як у відомому прислів’ї: пішли по вовну, однак самі стриженими повернулися. Фатальними для господарів стали чотири хвилини в середині другого тайму. Оборонці зелено-жовтих, здається, навіть думки допустити не могли, що двічі підряд в їхні ворота можуть залетіти м’ячі, які, за різноманітними опитуваннями, цілком могли би претендувати на звання «Найкращий гол туру». Спочатку Дмитро Мартиненко, отримавши шкіряну кулю після флангового навісу Тамаза Авдаляна, ударом зльоту застав зненацька голкіпера «Ниви» Романа Чопка. А невдовзі вже сам Авдалян завершив прохід правим флангом не менш ефектним і, головне, влучним пострілом.

До честі тернопільців, ті знайшли в собі сили чи не відразу рахунок розмочити. На добиванні вдало зіграв Андрій Понедєльник, який незадовго перед тим вийшов на заміну. Однак сил на те, аби хоча би відновити рівновагу, в них уже не вистачило. На щастя, вдруге підряд третю позицію в турнірній таблиці пощастило вберегти від зазіхань одноклубників із Вінниці. В останніх, вочевидь, теж не вистачило сил на успішне завершення осінньої кампанії: вдома з таким же рахунком 1:2 поступилися «Львову».

Інші результати дев’ятнадцятого туру: «Полісся» (Житомир) — «Поділля» (Хмельницький) — 0:0, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 2:4, «Буковина» (Чернівці) — «Скала» (Стрий) — 0:3.

Тривала зимова перерва в другій лізі завершиться аж в останній день березня наступного року. За цей час, пообіцяв Сергій Задорожний, склад «Ниви» має зазнати істотних змін. А перший у 2018 році матч — виїзний зі «Львовом».

Фото із сайту ФК «Нива»