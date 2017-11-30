Не більше 800 гривень

Ще одне роз’яснення від Тернопільській ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо їх вартість не перевищує 25відсотків однієї мінімальної місячної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

У 2017 році ця сума становить 800 гривень. Вартість цих дарунків роботодавець чи інша особа, що їх надає, відображає в податковому розрахунку за формою №1 ДФ за ознакою доходу «160».

Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, які надаються платникові податків, перевищує в 2017 році 800 гривень, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та у формі №1 ДФ зазначається, як додаткове благо, за ознакою доходу «126». Окрім того, якщо вартість подарунка перевищує 800 гривень, із суми перевищення потрібно також сплатити 1,5 відсотка військового збору.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон — 43-46-10

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ