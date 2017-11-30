Не забудьте про соціальну пільгу

Платники податків мають можливість використати податкову соціальну пільгу через зменшення нарахованого загального місячного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати. Про це нагадали фахівці Тернопільської ОДПІ.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання пільги, відповідає розміру місячного прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб ця сума в 2017 році складає 2240 гривень.

Відповідно до Податкового кодексу України податкова соціальна пільг не застосовується до:

— до інших, ніж заробітна плата, доходів платника податку;

— заробітної плати, яку платник отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, аспірантів, ординаторів, ад’ютантів, військовослужбовців, що виплачується з бюджету;

— доходів самозайнятої особи від провадження підприємницької чи іншої незалежної професійної діяльності.

Для застосування податкової соціальної пільги роботодавцю подають заяву разом з документи, які підтверджують право на її отримання.

Перелік документів для застосування податкової соціальної пільги затверджено постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29 грудня 2010 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефони — 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ