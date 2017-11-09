Не тільки жіноча гра

Після багаторічної перерви чоловічий майстрівський волейбол повернувся і до Тернополя. Минулих вихідних заснований у 2014-му аматорський колектив ДСО, який захищає честь управління поліції охорони в Тернопільській області, провів два дебютні поєдинки чемпіонату України в першій лізі.

Наставник наших земляків, талановитий у минулому волейбольний конструктор атак Назар Семотюк розповів, що своїм існуванням команда передусім завдячує начальникові управління поліції охорони в Тернопільській області, полковникові Олегові Іващенку. Кілька років успішно виступали в аматорському чемпіонаті області. Отримавши ж за благословення шефа, палкого, до речі, прихильника спорту, можливість спробувати свої сили на значно вищому рівні, хлопці пообіцяли докласти максимум зусиль, аби, не відкладаючи справи у довгу шухляду, заявити про себе ще гучніше.

І перший млинець, за яким напередодні відправилися до Житомира, порадував вишуканим смаком. Два стартові поєдинки із суперниками з місцевого Національного агроекологічного університету і дрогобицького «UA-трансу» завершилися їхніми «сухими» перемогами. Господарям, до речі, дозволили набрати 17, 19 і 22 очки, сусідам із Львівщини — 15, 16, і 21 очко.

Тож у групі «Б», де за дві путівки до фінального квартету розпочали суперечку вісім команд із західного і центрального регіонів нашої держави, суддівська колегія назвала лідера після двох дебютних поєдинків тільки коли відбулося обчислення різниці здобутих і втрачених очок. Інша житомирська команда «Житичі», яку спеціалісти завдяки перемозі на нещодавньому престижному турнірі в Чернівцях, уважають фаворитом третього за рангом турніру вітчизняного чоловічого волейболу, випередила тернопільців тільки завдяки тому, що в Івано-Франківську, де помірялися силами решта колективів, провели за два матчі на дві(!) результативні атаки більше.

Натомість про перспективи тернопільської ДСО поки вважають за краще висловлюватися обережно. Мовляв, команда — така собі «темна конячка», про можливості якої можна буде дізнатися тільки під час турніру. Хоча тренер Назар Семотюк, який водночас і далі керує діями партнерів по команді, виконуючи роль основного пасуючого гравця на майданчику, сподівається, що вже після дебютного сезону їм удасться пробитися до квартету найкращих, який і побореться за путівку до вищої ліги. Віри додає та обставина, що чи не половина гравців (Андрій Ухман, Петро Кунька, Андрій Матюк) є співробітниками управління поліції охорони. А сплав досвіду і молодості (Андрій Куницький, сімнадцятирічні студенти ТНЕУ Микола Філіц, Михайло Кобеля, молодші за них на рік випускники загальноосвітніх навчальних закладів Руслан Оскеріп, Максим Руденко) допоможе колективові прогресувати. Тим більше, що на позиції ліберо останньому допомагає ще й такий досвідчений гравець, як нинішній головний тренер тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» Віктор Туркула.

Зрештою поєдинки другого туру, в якому один із квартетів 16—17 грудня поміряється силами в Тернополі, дасть відповідь на чимало запитань. Адже ДСО «схрестить» зброю з двома іншими лідерами — вже згаданими «Житичами» і «Даньківцями» із Хотина Чернівецької області, які для початку в одній із зустрічей таки програли одну з партій суперникам. А ось на якому майданчику ДСО прийматиме конкурентів, поки що не вирішено. Прихильників гри над сіткою про це обов’язково поінформують.

На фото: волейболісти ДСО вдало стартували в чемпіонаті України серед чоловічих команд першої ліги.

Фото з архіву Назара СЕМОТЮКА