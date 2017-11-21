Осіння першість передплатників «Вільного життя плюс» зі швидких шахів зібрала минулої суботи 27 прихильників древньої гри з багатьох куточків Тернопільщини, кількох сусідніх областей, столиці нашої держави. І після завершення змагань за швейцарською системою в сім турів з п’ятнадцятихвилинним контролем часу ніхто — повірте авторові цих рядків, який уважно стежив за баталіями, — не видався розчарованим.

Така вже сприятлива атмосфера панує під час традиційних шахових турнірів друзів газети. Двічі на рік збираючись у затишному прес-клубі видання, більшість переконана: і з давніми побратимами-суперниками неодмінно буде нагода знову зустрітися, і в майстер-класі від іменитих шахістів узяти участь. Цього разу сідати за один стіл із «суворим екзаменатором» кожному було особливо приємно. Хто ж не відповість взаємністю на чарівну усмішку міжнародного гросмейстера Ольги Бабій. Та і в ендшпілі аналогічно. Коли на знак визнання сили опонента переможений першим простягає йому руку, вітаючи з успіхом.

Усі сім зіграних партій, варто визнати, пані Ольга провела з властивою для себе холоднокровністю, чи не щоразу спрямовуючи своє біле чи чорне шахове військо найкоротшими шляхами на штурм редутів суперників. Хіба під час двобою з кандидатом у майстри Ігорем Чайкою жодна зі сторін так і не визнала себе переможеною. Нічия, яка не завадила гросмейстерові знову продемонструвати (тавтології уникнути не вдасться) гросмейстерський результат — 6,5 очка із семи можливих. Із повним правом можемо зробити висновок, що 2017-й на шаховій орбіті «ВЖ плюс» став роком Ольги Бабій. Перемогла і в «Літньому кубку», і в згаданих змаганнях.

Натомість позитивний результат у зустрічі з фаворитом турніру, без сумніву, допоміг уже згаданому Ігореві Чайці стати найкращим у боротьбі за друге-четверте місця. Набравши п’ять очок, випередив за додатковими показниками не кого будь, а молодшу сестру Ольги Бабій, міжнародного майстра Маріанну Гриньову і ще одного неодноразового переможця наших змагань, майстра спорту Олега Поліщука. А п’яте місце дісталося першорозрядникові з Бучача Богданові Суширибі.

Причому несправедливо було би не згадати, що боротьба за останній із призів була не менш напруженою. Набравши 4,5 очка, пан Богдан теж за додатковими показниками випередив ще одного першорозрядника Степана Господарика з Паївки Гусятинського району, кандидата в майстри Анатолія Мірошниченка і неодноразового переможця та призера традиційних змагань серед дітей передплатників «Вільного життя плюс», першорозрядника Влада Кустру. Сусідство в турнірній таблиці двох останніх — яскравий приклад спадкоємності поколінь. Не дотримавшись даної після завершення «Літнього кубка» обіцянки завершити активні виступи, 86-річний тернопілець Анатолій Мірошниченко просто не міг знову не прийти на зустріч з однодумцями, які, без перебільшення, додають йому життєвих сил і наснаги. І знову в чесній спортивній боротьбі виборов приз на найкращий результат серед ветеранів.

Наступної ж суботи, 25 листопада, за нагороди осінньої першості газети змагатимуться діти передплатників «Вільного життя плюс». Приходьте, шановні прихильники древньої гри, вболівати. Повірте, буде не менш цікаво. Адже за шахові дошки сядуть молоді й талановиті. Дехто, до речі, не дочекався дитячого турніру, кинувши виклик і дорослим. Виступили, як і Влад Кустра, непогано. Скажімо, 9—12 місця розділили Іван Романов і Валентин Гулька з Чорткова, про якого не так давно наша газета розповідала.

На фото: під час турніру; найкращим серед ветеранів знову став кандидат у майстри Анатолій МІРОШНИЧЕНКО; лауреати змагань: у нижньому ряду (зліва направо) Маріанна ГРИНЬОВА, Ольга БАБІЙ, Ігор ЧАЙКА, у верхньому — Богдан СУШИРИБА та Олег ПОЛІЩУК.

Фото Василя БУРМИ