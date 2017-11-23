Одні з найкращих серед наймолодших

У Хмельницькому визначилися лауреати чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат наймолодшої вікової групи кадетів — 2004—2006 років народження. Підсумки змагань не могли не задовольнити тернопільських тренерів.

Відразу двом вихованцям Тернопільської комплексної ДЮСШ №1 виявилося під силу зійти на п’єдестал пошани. В суперечці дівчат, чия вага не перевищує 36-ти кілограмів, титул віце-чемпіонки здобула Вероніка Кондратенко, яка займається під керівництвом батька Сергія Кондратенка. А у ваговій категорії до 52 кілограмів не меншого успіху домігся підопічний Валерія Красовського Сергій Подолянюк.

Не забудьмо і про те, що інший вихованець пана Валерія Давид Дедів фінішував п’ятим у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Фото з вільних джерел