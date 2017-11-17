Оновили «Єдине вікно»

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Державна фіскальна служба України оприлюднила доповнення до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» за версією 1.25.25.0 станом на 14 листопада 2017 року.

Комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 23 серпня 2016-го по 14 листопада 2017 року включно. Причому містить доповнення, починаючи з версії 1.25.0.0, та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.25.* Хоча всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.

Нові версії документів:

— Із метою обміну електронними документами з контролюючими органами за формою, затвердженою наказом мінфіну від 6 червня 2017 року за номером 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», додано нові документи:

F/J 1391103 – Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису;

F/J 1391401 – Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів;

F/J 1392001 – Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів;

F/J 1491401 – Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів.

— У відповідності до форм, які опубліковано на сайті Державної служби статистики України, додано нові версії документів (тільки форми вводу):

S0400117 – Структурне обстеження підприємства (№ 1-підприємництво (річна));

S0403418 – Структурне обстеження підприємства (№ 1-підприємництво (коротка) (річна));

S0500909 – Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна).

Ознайомитися зі спеціалізованим клієнтським програмним забезпеченням для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на суб-сайті офіційного веб-поталу ДФС (sfs.gov.ua) та в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ