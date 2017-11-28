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28.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Пам’ятаймо про невинно закатованих

Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту стали учасниками четвертих Всеукраїнських змагань з кікбоксингу за версією WPKA пам’яті голодомору дітей України 1932—1933 років. Повчитися їм, без сумніву, було чому: свою майстерність у Києві продемонстрували понад тисячу атлетів із двадцяти вітчизняних команд. 

Та все ж і наші земляки не засмутили своїх наставників Сергія Колесника з Ігорем Крілем. Після проведених у трьох розділах боїв переможцями в своїх вагових категоріях стали Роман Воробець, двічі Валентин Гишка і Дмитро Глогусь.

Перший із них має повне право похвалитися і «сріблом» у двобої з повним контактом. Друге місце також завоювали Володимир Козачук і Матвій Гишка. А відзнак за третє удостоєні Євген Чирик, Олександр Мисюра, Олександр Мітюрьов і Микола Радійовський.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту

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