Пам’яті побратима

Уже втретє відділення НОК України в Тернопільській області і відділ освіти, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Борщівської райдержадміністрації провели міжобласний турнір з волейболу серед чоловічих команд пам’яті колишнього голови місцевого районного осередку НОК України Григорія Олійника. В гості до місцевих «Олімпу» і міської молодіжної команди цього разу завітали давні друзі-суперники із чортківського «Сапсана» і чемеровецької «Оболоні» на Хмельниччині.

Під час церемонії урочистого відкриття добрі слова про хорошого друга, надійного товариша, зразкового сім’янина Григорія Олійника сказали перший заступник голови Борщівської райдержадміністрації Віктор Голубець, начальник профільного відділу РДА Валерій Ромащенко, ветеран спорту Яків Кубей, донька покійного Оксана і брат Іван. Усі учасники турніру вшанували пам’ять Григорія Степановича хвилиною мовчання.

Переможець же цьогорічних баталій у спортивному залі Борщівського агротехколеджу визначився тільки після завершального матчу. Місцеві олімпійці, здолавши в двох партіях інших незмінних учасників традиційного турніру з Хмельниччини, в боротьбі за перехідний кубок випередили чортківський «Сапсан». А гостям із сусідньої області цього разу довелося задовольнитися кубком, медалями і грамотами за третє місце.

Після нагородження лауреатів, яке провели Віктор Голубець і Валерій Ромащенко, окрему подяку за гостинно надану спортивну арену організатори висловили директорові агротехколеджу Ярославові Козію.

На фото: минулої неділі Борщів порадував учасників турніру сонячною погодою.

Фото з архіву організаторів