Перерахують за курсом Національного банку

У фахівців Тернопільської ОДПІ поцікавилися, як оподатковуються доходи фізичних осіб, отримані в іноземній валюті? Відповідь, здається, задовольнила автора запитання.

Згідно зі статтею 164 Податкового кодексу України під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей чи інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, вони перераховуються в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Якщо джерелом доходів виступає юридична особа, чи підприємець, останні стануть податковим агентом, який має зобов’язання оподаткувати ці суми та здійснити перерахування утриманого податку до бюджету. В іншому ж випадку, отримувач доходів повинен після закінчення року, до першого травня наступного, задекларувати їх та самостійно сплатити податок.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ