Перший старт — перша перемога

Сімнадцятирічний вихованець Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби Олег Дикий, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ, тріумфально завершив перший всеукраїнський виступ у віковій групі юніорів. Учора, 12 листопада, в Миколаєві, де минулих суботи-неділі відбувся Кубок України з греко-римської боротьби серед атлетів 1998—2000 років народження, став чемпіоном у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів.

Не можна не зазначити, що «Вільне життя плюс» уже неодноразово інформувало прихильників спорту про успіхи підопічного заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка на міжнародних і всеукраїнських юнацьких стартах. А рік тому, вперше завоювавши бронзову медаль чемпіонату України серед юнаків старшої юнацької вікової групи, студент коледжу економіки, управління та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету разом з наставниками побував і в гостях у нашої редакції.

Розповівши тоді про перипетії боротьби на харківських килимах, про те, що найпалкішими його вболівальниками є батьки і дві старші сестри, Олег, попри доволі скромний характер, не забув також якось не по-юнацькому додати: тріумфатором поки себе не вважає. Бо звик повністю довіряти наставникам, які привчали змалку: чим більше поту проллєш на тренуваннях, тим вагомішими будуть досягнення.

За рік, що минає, отого «поту на тренуваннях», з усього видно, було пролито чимало. На шляху до всеукраїнського кубкового «золота» в Миколаєві Олегові знадобилося провести чотири сутички. І після кожної на знак перемоги тернопільського борця суддя на килимі підносив догори саме його руку. Причому, завдяки продемонстрованому рівневі майстерності, атлет удостоївся ще однієї, неформальної відзнаки — компліменту від уже згаданого директора Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби та одного зі своїх наставників Андрія Телебана.

— Перемога під час дебютних всеукраїнських змагань юніорів, — переконаний Андрій Михайлович, — передусім свідчення того, що завдяки вольовому і непоступливому характерові Олег намагається чи не кожну тренерську пораду використати собі на благо. Так само, зрештою, як і постійні останнім часом спаринги з набагато досвідченішим опонентом, ще одним наставником нашого навчального спортивного закладу, майстром спорту Василем Мончаком. Спадкоємність, так би мовити, поколінь. Вісім років тому чемпіоном України серед юніорів став Василь Мончак, а нині — Олег Дикий, до підготовки якого молодий тренер безпосередньо долучився.

Тим часом у тренерсько-викладацького складу Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби — пора нових переживань. Після успішного проведення трьох підряд чемпіонатів Європи об’єднаний світ боротьби додав до свого календаря і чемпіонат світу серед спортсменів віком до 23-х років. У дебютному планетарному форумі, який на наступному тижні, з 21 по 26 листопада, відбудеться в польському Бидгощі, візьме участь і найбільш іменитий із нині діючих вихованців навчального спортивного закладу, майстер спорту міжнародного класу Андрій Антонюк. Бронзовий призер цьогорічної континентальної першості в цій віковій групі, підопічний заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського захищатиме честь України у ваговій категорії до 80 кілограмів.

На фото: переможець Кубка України серед юніорів Олег ДИКИЙ разом з Володимиром ЛУЧАНКОМ і Василем МОНЧАКОМ, а на АНДРІЯ АНТОНЮКА вже на наступному тижні чекає виступ на чемпіонаті світу.

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