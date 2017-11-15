Повчальний урок ветерана

Жодного із суперників, навіть найслабшого, не можна недооцінювати. В цьому зайвий раз переконалися волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» під час проведених минулих суботи-неділі домашніх поєдинків третього туру чемпіонату України в жіночій суперлізі.

Розпочалося все, до речі, не з недооцінки конкуренток. На ранковому тренуванні перед дебютним матчем із сіверськодонецькою «Севєродончанкою» травмувала гомілкостоп основна на сьогодні пасуюча тернопільської команди Олена Стасівська. Тож, хочеш не хочеш, Віктор Туркула змушений був замінити «досвідченого» дев’ятнадцятирічного гравця шістнадцятирічною Настасією Зеневич.

Та це ще, так би мовити, півбіди. Школярка виявилася не з полохливого десятка, і завдяки вмілому доведенню партнерками до неї м’яча та надійній грі на блоці господарки майданчика не тільки відразу вирвалися вперед, а й тривалий час зберігали комфортну перевагу в 4—5 балів. Однак ближче до завершення першої партії улюблениці тернопільських прихильників гри над сіткою, ніби забувши про наявність у складі суперниць кількох досвідчених волейболісток, ні з того ні з сього вирішили, що конкурентки їм не рівня. Тож навіть термінове втручання наставника не допомогло врятувати сет — 23:25. Одне слово, 31-річна нападниця «Севєродончанки», майстер спорту Антоніна Жук дала повчальний урок кожній, хто мріяв домогтися перемоги «на класі».

Приводити підопічних до тями Вікторові Туркулі довелося і під час усієї другої партії. На щастя, дозволивши конкуренткам майже наздогнати себе після рахунку 16:10, ті нарешті до настанов тренера дослухалися — 25:23. І в двох інших сетах, які знадобилися для доведення переваги, вже власною грою «не любувалися» — двічі по 25:16 і 3:1 — у зустрічі. Так само, до речі, як і в повторному недільному матчі, коли «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» здобула перемогу в трьох партіях — 25:16, 25:18, 25:19. Причому не можна не зауважити, що головний тренер, відчувши максимальну зосередженість волейболісток, дав шанс себе проявити й іншим резервісткам. Чи не половину ігрового часу Олександру Міленко підміняла шістнадцятирічна Валерія Дрьомова, на майданчик виходили також її ровесниці Олександра Протянова та Інна Коваль. Ще один, так би мовити, педагогічний прийом наставника. Аби й інші гравці стартової шістки, Марина Мельниченко, Анна Єфременко, Оксана Мадзар, Оксана Яковчук чи ліберо Тетяна Ротар, яку кілька разів «ховали» під час подач суперниць, не дрімали.

Підсумки інших матчів третього туру: «Волинь» (Луцьк) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Регіна» (Рівне) — 1:3, 3:1. А двобої вінницького «Білозгара» зі столичним «Фаворитом» через хворобу кількох волейболісток гостей перенесли на 17—18 листопада.

Наступну зустріч зі своїми прихильниками волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» призначили на самий початок календарної зими. В домашніх зустрічах п’ятого туру 1—2 грудня поміряються силами з вінницьким «Білозгаром».

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