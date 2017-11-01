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01.11.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Потренуймося

Анонс від Тернопільської ОДПІ. В четвер, 2 листопада, з 17-ї до 18-ї години фахівці Центру обслуговування платників готові до спілкування з усіма бажаючими. 

Для тренінгу з платниками податків цього разу обрали тему «Квартальна податкова звітність. Нові форми та порядок заповнення». Тож підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, матимуть нагоду розставити крапки над «і» в усіх питаннях, які викликають у них сумнів.

Телефон для довідок — 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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