Під час канікул — змагання

Для вихованців відділення легкої атлетики Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тижневі осінні канікули завершилися змаганнями. Разом з юними прихильниками «королеви», які займаються також у Тернопільській ОДЮСШ, у манежі і на майданчику для штовхання ядра Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка вони визначили найсильніших особистої відкритої першості нашого навчального спортивного закладу в бігові на 60 метрів, спортивній ходьбі, штовханні ядра, стрибках у довжину.

Переможцями в своїх вікових групах і видах програми стали підопічні Віри Зозулі Софія Павловська, Олександра Франків, Софія Крячкова, Денис Янусь, спринтери Яна Слободян, Христина Бубнів, Вікторія Драгунцова, Матвій Міхеєв, Роман Пухонський, Ігор Танасійчук, які займаються під керівництвом Івана Панасюка, Миколи Ситарчука, Наталії Гавронської та Олега Данилюка.

Чотирьом з них — Яні Слободян, Вікторії Драгунцовій, Романові Пухонському та Ігореві Танасійчуку — не було рівних і в секторі для стрибків у довжину. Разом з ними перемогу здобули також Андріана Савків (тренер Назар Рибій) і Валентин Фурсик (Наталія Гавронська). У секторі ж для штовхання ядра більшість нагород за перше місце очікувано дісталася підопічним тренера Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої — Софії Кравець, Вікторії Мітюрьовій та Олексієві Навроцькому. А ще в двох вікових групах Василя Яковіва порадував перемогою Вадим Кавулич, Івана Панасюка — Вадим Остапишин.

Фото з архіву Анатолія ЯЦИНИ