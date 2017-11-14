Розпочніть власний бізнес без податків

Доволі цікава інформація від Тернопільської ОДПІ. Оподаткування коштів, наданих центром зайнятості фізичній особі на розвиток власного бізнесу, не оподатковуються.

Завдяки підпункту 165.1.1 Податкового кодексу України, яким визначено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг (відповідно до закону), житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи, зокрема, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Знову ж таки — згідно із законом.

Саме тому сума грошових коштів, виданих центром зайнятості на розвиток підприємництва, згідно з нормами порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, не включається до доходу громадянина та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Докладніше — у Центрі обслуговування платників.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ