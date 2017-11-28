Свято подарувала «королева»

Упродовж листопада відбувалися зональні змагання фестивалю за програмою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій «Дитяча легка атлетика». Після доволі непростих, але азартних випробувань, в яких узяли участь майже дві сотні юних прихильників «королеви спорту» із 23-х тернопільських загальноосвітніх навчальних закладів, право виступити у фінальній частині, без сумніву, завоювали найсильніші.

Тож у залі спортивних ігор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка минулого тижня вирували справжні баталії, кожна з команд завзято боролася за перемогу. Родзинкою вирішального етапу змагань стала оновлена програма випробувань. Юні легкоатлети продемонстрували свої швидкість і спритність в естафетах: біг із стійками і бар’єрами, «драбинка», «хрестик», «багатоскоки», «метання диску», та в комбінованій — «Формула-1».

Для об’єктивного ж суддівства організатори з Тернопільської міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення і Федерації легкої атлетики Тернопільської області запросили членів збірної області — студентів і випускників уже згаданого вишу на чолі з майстром спорту Сергієм Круком.

Одне слово, усі прагнули виступити якнайкраще, а перемогу в надзвичайно напруженій боротьбі цього разу завоювали підопічні Володимира Войнаровського з Тернопільської ЗОШ №24. Друге місце дісталося п’ятикласникам Тернопільської СШ №3 із поглибленим вивченням іноземних мов, з якими фізичною культурою займається Лілія Булич, третє — підопічним Владислава Русанюка з Тернопільської СШ №7 із поглибленим вивченням іноземних мов.

Лауреатів та учасників фінальних стартів нагородили призами відділення Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, торгової марки «Ласунка» і мереж магазинів «Спортландія».

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення