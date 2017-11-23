Справжні захисники Вітчизни

Цьогорічна осінь видалася щедрою на нагороди для тернопільських фрі-файтерів, які займаються в спортивному клубі «Характерник», заснованому нинішнім президентом Всеукраїнської федерації фрі-файту, ММА та контактних єдиноборств Валерієм Чоботарем. Під час проведеного нещодавно в Києві традиційного всеукраїнського меморіального турніру «Захисник Вітчизни» їм виявилося під силу завоювати аж одинадцять нагород.

У своїх вагових категоріях не було рівних підопічним Олександра Долішнього Арсенові Кухаренку, Тимурові Музиченку, Максимові Каплишу і Михайлові Горбатюку. Ще троє бійців наставника Роман Бойко, Олександр Небесний та Євген Коліняк, як і вихованці Анатолія Стеліги Ігор Бекеша з Олегом Прокоповим, поклали до командної скарбнички «срібло». А «бронзи» удостоїлися Владислав Тераз і Арсен Кухаренко.

Тож і не дивно, що за підсумками командної суперечки спортклуб «Характерник» заслужено виборов друге місце.

В. ОСІПОВА

На фото: юні вихованці «Характерника» разом зі своїми наставниками Олександром ДОЛІШНІМ і Анатолієм СТЕЛІГОЮ після церемонії нагородження.

Фото з архіву авторки